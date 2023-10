È stato ritrovato senza vita nella mattinata di ieri il corpo di Giuseppe Salvi, 29enne originario di Casoria, scomparso sabato 14 ottobre. Le ricerche sono iniziate dopo una denuncia da parte dei familiari dopo che il giovane non aveva fatto rientro a casa nella giornata di domenica.

Casoria in lutto, l’escursionista Giuseppe Salvi ritrovato senza vita

In un primo momento si pensava che il giovane si fosse diretto nel Cuneese, ma nella stessa giornata la sua auto era poi stata ritrovata in un parcheggio sopra Pracatinat, in val Chisone, dove si sono concentrate le ricerche. Nessun avvistamento nella giornata di domenica né di lunedì, quando sono state coinvolte nelle ricerche anche due unità cinofile con i cani molecolari.

Le condizioni meteo di ieri hanno consentito di effettuare un primo sorvolo in elicottero che non ha dato esito, ma grazie ad un secondo sorvolo il corpo è poi stato individuato alla base della parete est della punta meridionale dell’Orsiera, da cui l’uomo è probabilmente precipitato in fase di discesa. La salma è stata recuperata dai vigili del fuoco con l’elicottero Drago del comando provinciale. Alle ricerche hanno partecipato i volontari del soccorso alpino, i colleghi della guardia di finanza, i vigili del fuoco e i carabinieri.