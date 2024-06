A Casoria, il sindaco Raffaele Bene (confermato per il secondo mandato dopo la scadenza naturale del primo) potrà contare una maggioranza schiacciante nel nuovo consiglio comunale.

Grazie all‘83% delle preferenze, la sua coalizione potrà infatti contare su ben 21 consiglieri su 24.

Ma come sarà il nuovo consiglio comunale a Casoria?

Delle sette liste a sostegno di Bene, è stata Campania libera, lista collegata al governatore di regione Vincenzo De Luca e all’attuale presidente di Soresa e volto noto nella politica casoriana Tommaso Casillo, a ottenere la maggioranza dei voti. In totale la lista ha raccolto ben 10 mila preferenze ottenendo di diritto 8 seggi. Saranno assegnati ai consiglieri Andrea Capano, Pasquale Tignola, Vincenza Capparone, Antonio Petrone, Angelo Russo, Giuseppe Barra, Marianna Riccardi e Roberta Giova (entrambe già assessore nella passata consiliatura).

Subito dopo, per numero di preferenze e seggi, si piazza il Partito Democratico che negli scorsi 5 anni era tra le fila dell’opposizione. Il PD ha confermato come consiglieri Alessandro Graziuso e Nicola Rullo e fatto entrare le new entry Assunta De Rosa e Francesco Russo.

Sia Movimento 5 Stelle che Alleanza Verdi e Sinistra hanno ottenuto 3 seggi. Anche in questo caso ci sono delle riconferme come Gaetano Palumbo (M5S), Salvatore Iavarone (AVS), Gennaro Fico (AVS), Marco Colurcio (AVS, ex assessore) e delle novità Maria Floriana Alaia e Stefano Balestrieri (entrambi M5S).

La lista civica di nuova formazione “Casoria Verso il Futuro” ha ottenuto 2 seggi che andranno a Mauro Ferrara e Gianluca Cortese. Infine, per “Sogno e Libertà“, un seggio che va a Francesco D’Anna.

L’opposizione sarà invece rappresentata dai tre candidati a sindaco sconfitti: Nicola Mangani (Fratelli d’Italia), Ernesto Valiante (Centrodestra) e Fabio Cristarelli (Azione).

Tra i 24 consiglieri solo 7 donne

Analizzando la composizione del nuovo consiglio comunale per genere, si nota che dei 24 consiglieri solo 6 sono donne (Vincenza Capparone, Marianna Riccardi, Roberta Giova, Maria Floriana Alaia, Assunta De Rosa e Stefano Balestrieri). Questo sempre se Bene non decida di “pescare” tra loro nella scelta di eventuali assessori.

A prescindere dal loro sesso, è indubbio che il nuovo equilibrio di forze all’interno del consiglio comunale sarà determinante per la composizione della nuova giunta.