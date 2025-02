“Oggi la maggioranza ha scritto una pagina indegna. Dopo poco più di sei mesi è alla Vigilia della sessione di bilancio è esplosa la guerra interna e non sono riuscìti a garantire il numero legale in consiglio”. A dirlo in una nota congiunta i consiglieri di minoranza del Comune di Aversa, commentando la scelta di alcuni colleghi di maggioranza (Immagina Aversa e Aversa Italia) di disertare il consiglio comunale di questa mattina.

Aversa, consiglio comunale sospeso. La minoranza: “Pagina politica indegna. Aggredito Carratù: a lui solidarietà”

“È indegno vedere un presidente del consiglio che mentre fa l’appello invita un consigliere a uscire dall’aula per non far raggiungere il numero legale. A rendere ancora più grave la situazione è stata l’assenza del sindaco, che non ha neppure varcato la soglia dell’aula consiliare. Un’assenza che pesa e che lascia trasparire una mancanza di leadership in un momento in cui la città avrebbe bisogno di risposte concrete”, proseguono Mario De Michele Marco Girone, Mauro Baldascino, Antonio Mottola, Antonio Farinaro Gilberto Privitera, Nicla Virgilio, Agostino Armando Carratù e Immacolata Lama.

“Ma il peggio è stato dato al secondo piano con l‘aggressione ai danni del consigliere Carratu’ al quale va espressa la massima solidarietà e sostegno. I consiglieri comunali, gli assessori e il Sindaco devono essere un esempio per tutta la comunità”, aggiungono. “In sintesi: un’amministrazione insediatasi da appena otto mesi che continua a non mantenere la coesione interna, mentre i problemi della città restano irrisolti. Una vittoria elettorale costruita con la calcolatrice, senza una reale capacità di governo e senza una visione condivisa, si sta rivelando un boomerang per chi oggi siede nei banchi della maggioranza. Vergognatevi e dimettetevi”, concludono i consiglieri di minoranza.