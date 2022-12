Le strette di mano e gli applausi sanciscono quello che aspira ad essere l’inizio di una nuova era per il “Parco dei Pini” di Arpino, frazione di Casoria. Realizzato con i fondi della ricostruzione post terremoto del 1980, il parco – come purtroppo altri costruito con la legge ex 219 – si è trasformato negli anni in un vero e proprio ghetto.

Da tempo i residenti lamentano una grave condizione di abbandono. Le nostre stesse telecamere, in un servizio andato in onda lo scorso anno, avevano documentato le condizioni in cui diverse famiglie erano costrette a vivere tra infiltrazioni d’acqua ed altri disagi. Ora però, l’amministrazione guidata dal sindaco Raffale Bene ha consegnato ufficialmente il cantiere dei lavori che – grazie a un finanziamento di due milioni di euro – cambierà completamente il volto delle 7 palazzine. Restituendo una nuova dignità agli oltre 2 mila residenti.

Il progetto di riqualificazione si dipanerà in tre step. Il primo riguarderà la creazione di un centro servizi per famiglie al primo piano dell’edificio che ospita l’Ufficio Tributi. Il secondo passo riguarderà la riqualificazione dell’area esterna all’edificio scolastico. Il terzo e ultimo passaggio toccherà la riqualificazione degli spazi attrezzati.