Non è la prima volta che si parla delle condizioni in cui versa la villa comunale di via Pio XII a Casoria. Pochi coloro che ricordano la grande fontana che si trova al centro dell’area aperta o il laghetto semplicemente pulito. Dove dovrebbero esserci solo ochette o tartarughe, viene scaricato ciclicamente di tutto: sui social erano state diffuse persino foto di vecchie tv e divani rotti. Dopo le polemiche, dei rifiuti ingombranti non vi era traccia: ma restano resti di potature non raccolti e giostrine in parte inutilizzabili. Da tempo depredata di alcune sculture d’arte contemporanea donate al comune, la villa resta tuttavia una delle aree verdi più frequentate della città.