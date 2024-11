Casoria, agguato in via Salvo D’Acquisto: gravissimo boss del clan Moccia

Sparatoria a Casoria nella serata di ieri in via Salvo D’Acquisto. Feriti Salvatore Barbato, meglio noto come Totor o’ cane, da poco uscito dal carcere, e il suo guardiaspalle Mauro Sorrentino, 40 anni.

Casoria, sparatoria in via Salvo D’Aquisto: due feriti gravi

Le due vittime dell’agguato sono state trasportate uno presso l’ospedale di Frattamaggiore e un altro presso quello di Acerra. Indagini in corso da parte dei carabinieri della locale Compagnia per ricostruire dinamica e matrice.

Secondo una prima ricostruzione, Barbato – esponente di spicco del clan Moccia – e Sorrentino sono stati colpiti in strada da una pioggia di proiettili. Totor ‘o cane, vero obbiettivo dell’agguato, è stato raggiunto da quattro proiettili al braccio sinistro, uno dei quali ha proseguito la corsa fino a perforargli il polmone, ed uno al gluteo sinistro. È stato trasferito da Frattamaggiore al Cardarelli di Napoli per essere sottoposto a intervento d’urgenza. Ferito in maniera lieve e già dimesso l’altra vittima della sparatoria.

elle ultime settimane Casoria era stata al centro di numerosi agguati e attentati e non è escluso che la sparatoria di questa seria sia una diretta conseguenza di una faida in corso tra gruppi criminali. I militari hanno avviato una serie di controlli e perquisizione e stanno recuperando tutte le immagini dalla telecamere pubbliche e private presenti in zona.