Un giovane di 18 anni, già noto per precedenti episodi di stalking nei confronti dell’ex fidanzata, è stato arrestato la scorsa notte dai carabinieri di Casoria, dopo un lungo periodo di latitanza. Il ragazzo, che al momento dei fatti e aveva ancora 17 anni, è accusato di atti persecutori, detenzione e porto illegale di arma da fuoco.

Casoria, a 17 anni spara alla finestra dell’ex fidanzata: fermato nella notte

L’incidente risale al 21 ottobre scorso, quando, pur essendo ai domiciliari per altri reati, il giovane aveva deciso di compiere un gesto estremo. Armato di pistola, ha sparato un colpo contro la finestra dell’abitazione della sua ex fidanzata, una 19enne di Casoria. Il gesto, che si è inserito in un contesto di molestie e atti intimidatori già in corso da tempo nei confronti della ragazza, ha spinto la procura per i minorenni di Napoli a emettere un provvedimento di fermo nei confronti del giovane il 24 ottobre.

Dopo l’episodio, il ragazzo si è reso irreperibile, dando inizio a una vasta operazione di ricerca condotta dai carabinieri di Casoria e dal Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna. I militari hanno setacciato i luoghi abitualmente frequentati dal giovane, effettuando numerosi servizi di osservazione e pedinamento. Le indagini hanno portato, infine, alla sua cattura la scorsa notte, quando è stato trovato a Casoria mentre guidava un motorino senza patente. Il giovane è stato immediatamente arrestato e condotto nel Centro di Prima Accoglienza del Tribunale per i Minorenni di Napoli, dove ora si trova in attesa dell’udienza di convalida del fermo.