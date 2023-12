Reagisce a un tentativo di rapina, ladri in fuga esplodono alcuni colpi di pistola e feriscono il fratello della vittima. È accaduto ieri sera, a Casoria, in provincia di Napoli.

Casoria, 33enne reagisce a un tentativo di rapina: ladri aprono il fuoco e feriscono il fratello

Sono le 22 e 15 in via Mauro, quando una coppia di fidanzati – lei 28, lui 33 anni – nota alcune persone con volto coperto intente a rubare l’auto del 33enne. A quel punto – secondo la versione dei ragazzi – il giovane interviene per metterli in fuga e, dopo una breve colluttazione, i balordi riescono a fuggire a bordo di un altro veicolo. Uno di loro, però, estrae la pistola ed esplode alcuni colpi. Un proiettile colpisce di striscio al braccio il fratello del 33enne, nel frattempo intervenuto in suo aiuto. Il ferito, un 42enne, viene subito medicato nell’ospedale Cardarelli di Napoli. Non è in pericolo di vita.

L’intervento dei Carabinieri

Sul posto sono poi accorsi i Carabinieri della locale compagnia che hanno rinvenuto in strada e sequestrato 2 bossoli calibro 9. Sulla vincenda sono in corso le indagini per far chiarezza sulla dinamica e individuare i responsabili del ferimento.