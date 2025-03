Avrebbe esibito un documento di riconoscimento riportante generalità sottratte ad una ignara donna ma con apposta la propria fotografia la 57enne di Caserta che, nella giornata di ieri, presso la filiale del Monte dei Paschi di Siena di Caserta, avrebbe tentato di porre all’incasso un assegno del valore di 450 euro, emesso dal Banco di Sicilia.

Caserta, tenta di incassare assegno con documento falso: arrestata 57enne

Ad accorgersene è stato il direttore della filiale del Monte dei Paschi che ha, quindi, chiamato i carabinieri. Quando i militari della sezione radiomobile della Compagnia di Caserta sono giunti presso quella filiale, la donna ha provato ad allontanarsi.

Fermata, è stata condotta in caserma dove, a seguito di una perquisizione, è stata trovata in possesso dell’assegno di 450 euro, che poco prima aveva tentato di incassare presso la citata filiale, di una patente di guida e di una tessera sanitaria, tutte intestate ad ignara donna residente a Roma che nel mese di febbraio, avuta conoscenza che ignoti avevano tentato di incassare un titolo bancario a suo nome, aveva presentato una denuncia per sostituzione di persona.

La 57enne, che per analoghi fatti, nel 2024, è stata denunciata dai carabinieri di Mercogliano (AV), è stata tratta in arresto e dovrà rispondere di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, sostituzione di persona e ricettazione. Alla stessa è stato sequestrato anche un ulteriore assegno di 600 euro, emesso dal Banco di Sicilia, intestato a una terza persona e sul quale i carabinieri dovranno ora eseguire indagini riguardo alla provenienza.