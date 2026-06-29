Maxi operazione dei Carabinieri ad Aversa nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord. Nella giornata di oggi i militari hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di 162 unità immobiliari, tra edifici già realizzati e fabbricati ancora in costruzione, situati nel comparto sud-est di Teverola, in località “Madama Vincenza”.

Maxi sequestro a Teverola, sigilli a 162 immobili: ipotesi lottizzazione abusiva da cento milioni

Il valore complessivo del patrimonio immobiliare sottoposto a sequestro è stato stimato in circa 100 milioni di euro. Il provvedimento scaturisce da un’indagine che coinvolge professionisti e imprenditori, ritenuti gravemente indiziati, allo stato delle indagini, di diverse violazioni in materia urbanistica ed edilizia.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti investigativi e dalle consulenze tecniche disposte dalla Procura, l’area interessata sarebbe stata oggetto di una vasta lottizzazione abusiva. Gli investigatori contestano non solo presunti abusi sotto il profilo materiale, legati alla realizzazione degli immobili, ma anche sotto l’aspetto negoziale.

In particolare, gli inquirenti ritengono che i terreni, originariamente appartenenti a un unico proprietario, siano stati frazionati e successivamente ceduti a diversi acquirenti, consentendo così la costruzione dei fabbricati oggi finiti sotto sequestro. Le indagini proseguono per chiarire le responsabilità dei soggetti coinvolti e ricostruire l’intera operazione urbanistica