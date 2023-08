Incidente mortale questa notte verso l’una a Caserta, lungo la SS 700, nei pressi dello svincolo di San Leucio. A perdere la vita un vigilante di 63 anni travolto da un’auto originario di Marigliano (Napoli).

Caserta, scontro tra auto: muore un vigilante

Il sinistro è avvenuto all’inizio della galleria che passa sotto la Reggia di Caserta. A scontrarsi un’Audi ed una Fiat Panda della società di Vigilanza che controllava il cantiere per i lavori di ammodernamento della galleria. Subito dopo l’impatto le due auto sono rimaste ferme sulla carreggiata con tutti i conducenti dei veicoli, un uomo di circa 63 anni e due ragazzi, incastrati tra le lamiere delle auto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno estratto dagli abitacoli le persone ferite assicurandoli alle cure dei sanitari presenti sul posto con tre ambulanze. Purtroppo per uno di essi, l’uomo della Vigilanza privata, i sanitari non potevano fare altro che dichiarare il decesso. Successivamente i Vigili del Fuoco mettevano in sicurezza tutti i veicoli coinvolti per il successivo recupero e sgombero della sede stradale.