A Dragoni, nel casertano, un carabiniere libero dal servizio ha recuperato e restituito a un’anziana signora una somma di denaro smarrita durante un prelievo allo sportello bancomat.

L’anziana stava cercando di prelevare allo sportello la sua pensione. Accortasi della fila di persone che si era formata alle sue spalle, aveva però deciso di rinunciare e, dopo essersi scusata con i presenti, allontanarsi. Quando era già lontana, il dispositivo ATM ha erogato 550,00 euro in banconote di vario taglio.

L’intervento del carabiniere

Un carabiniere libero dal servizio che era in fila per commissioni personali ha, però, notato l’errore e deciso di recuperare il denaro. Utilizzando il numero identificativo dell’operazione fornito dalla banca, il militare è riuscito a risalire all’identità della pensionata. In poche ore, la donna è stata contattata e invitata in banca per la consegna del denaro smarrito.

L’incontro tra la donna e il carabiniere è stato toccante: la signora, felice e commossa per aver riavuto la sua pensione, ha ringraziato calorosamente e abbracciato il militare.

Un episodio che, seppur semplice, sottolinea la bontà delle azioni quotidiane e la solidarietà che può esistere anche in situazioni comuni.