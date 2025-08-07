Caserta, malore nel sonno: Erica Rezzuti muore a 41 anni

Sotto choc la città di Caserta per la scomparsa di Erica Rezzuti, 41 anni, nota speaker radiofonica e giornalista di diverse testate online. La donna è stata trovata priva di vita nella sua abitazione in via Ferrarecce, nel cuore della città. A fare la triste scoperta, nella mattinata di mercoledì 6 agosto, sono stati i familiari.

Caserta, malore nel sonno: Erica muore a 41 anni

Secondo quanto trapelato, Erica sarebbe deceduta nel sonno a causa di un malore improvviso che non le ha lasciato scampo. Ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile: quando i parenti hanno cercato di svegliarla, purtroppo era già troppo tardi. Appassionata sia di sport che di informazione, Erica era riuscita a conquistare l’affetto di colleghi e ascoltatori grazie al suo modo di comunicare diretto e alla sua energia contagiosa. La sua voce era una presenza costante sulle frequenze locali, in particolare su Radio Prima Rete, e i suoi articoli raccontavano la vita del territorio con professionalità e passione.

Il lutto sui social

La notizia della sua morte ha rapidamente fatto il giro dei social network, dove amici, colleghi e conoscenti hanno voluto renderle omaggio con messaggi carichi di affetto e dolore. Tra questi, toccanti le parole di chi ha condiviso con lei esperienze lavorative e personali: «Fatico a crederci, eri una persona speciale. Il tuo sorriso e la tua voce resteranno nel cuore di chi ti ha conosciuta», ha scritto un’amica. Un ex collega ha aggiunto: «Eri una professionista straordinaria e un’amica sincera. Ci mancherai tantissimo». Tanti altri hanno scelto frasi semplici ma commoventi per salutarla: «Ciao Erica, grazie per i tuoi consigli, le risate e le lunghe chiacchierate. Ovunque tu sia, continua a diffondere la tua energia».