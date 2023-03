Si chiamava Erasmo Guidone e aveva 40 anni l’uomo stroncato da un malore improvviso nella sua abitazione di Tuoro, a Caserta.

Caserta, malore mentre si trova in bagno: muore a 40 anni

La tragedia si è consumato nella notte tra lunedì 27 febbraio e martedì 28 febbraio. Erasmo – come racconta Casertace – si trovava a casa sua quando si sarebbe sentito male. Si è così recato in bagno ma proprio qui un infarto l’ha ucciso. Immediatamente sono scattati i soccorsi del 118. Inutili però i tentativi di rianimazione. Il cuore di Erasmo aveva già smesso di battere.

Lutto anche a Casagiove

Il 40enne era molto conosciuto e apprezzato per l’impegno nel sociale. Era cugino del marito della consigliera comunale di Casagiove, Pina Mingione. “Ricordiamo Erasmo come una persona gentile e premurosa, sempre pronta ad aiutare gli altri e a donare un sorriso. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo in tutti coloro che lo hanno conosciuto”, il post apparso sulla pagina del movimento politico Casagiove Libera. “Mi sembra un brutto sogno…la vita va vissuta giorno per giorno e tu l’ hai vissuta”, scrive Claudia.