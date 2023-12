Incomprensioni. Attriti di vecchia data tra due compagne di scuola. C’è probabilmente questo dietro l’aggressione consumatasi, ieri sera, all’istituto tecnico “Michelangelo Buonarroti” di Caserta ai danni di una studentessa. Fermata una ragazza 17enne, accusata di aver accoltellato un’alunna.

Caserta, lite tra alunne in classe: accoltellata 18enne, fermata studentessa

L’episodio è avvenuto in pomeriggio, intorno alle 18, durante la scuola serale per adulti. Come anticipa Il Mattino, mentre la docente spiegava la lezione, la giovane avrebbe urlato alla compagna del banco davanti: “Ti devo uccidere, ti ucciderò“. Per poi tirarle i capelli e con l’altra mano afferrare un coltellino a serramanico. Con l’arma da taglio le ha inferto ferite alle spalle, alla testa, al collo e all’avambraccio.

La vittima è stata portata in codice rosso all’ospedale di Caserta, dove – all’arrivo – si sono vissuti momenti concitati. Non sembrerebbe in pericolo di vita, tuttavia i medici hanno preferito non sciogliere ancora la prognosi; alcune ferite sarebbero pronfonde.

Le indagini

A scuola sono intervenuti i carabinieri di Caserta – che ora indagano con il coordinamento della Procura del Tribunale per i Minorenni di Napoli – per raccogliere testimonianze e capire cosa è successo. L’insegnante che ha assistito alla violenza e tutta la comunità scolastica sono sotto choc. Secondo il racconto degli studenti, pare che le due compagne litigassero spesso. Ma cosa sia scattato nella mente della 17enne al punto da aggredire con tanta ferocia la compagna resta al momento un mistero.

I militari dell’Arma sono riusciti ad ascoltare la versione dei fatti dell’autrice del tentato omicidio, nonostante fosse agitata e ferita anche lei. Il coltellino, con cui ha ferito la compagna, e che era attaccato al portachiavi, è stato subito sequestrato dagli uomini in divisa.

È probabile che le due si conoscessero al di fuori della scuola: entrambe, infatti, provengono da un rione di Caserta con pochi servizi. Uno dei genitori della giovane arrestata, inoltre, ha dei precedenti penali ed è già noto alle forze dell’ordine.