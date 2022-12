Non ce l’ha fatta Giacomo Sabelli. Il ragazzo di 22 anni originario di Caserta rimasto coinvolto in un incidente stradale a Roma è morto dopo due settimane di agonia.

Caserta piange Giacomo: aveva 22 anni

Non sono bastate le attenzioni dei medici e gli sforzi del personale sanitario di tenerlo in vita. Giacomo è deceduto in ospedale dopo un sinistro che l’aveva visto coinvolto a metà novembre lungo una strada statale della Capitale, dove il 22enne si era trasferito per motivi di studio.

Conseguita la maturità classica al liceo Manzoni, il ragazzo aveva deciso di affrontare da solo l’avventura dell’Università e viveva a Roma da alcuni anni. Due settimane fa circa l’incidente che ha segnato per sempre la sua vita e quella della sua famiglia.

I funerali saranno celebrati oggi a mezzogiorno nel Duomo di Caserta, nel centro del capoluogo. Ad attendere il feretro amici e parenti del giovane prematuramente scomparso.