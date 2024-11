Caserta, era l’incubo dei suoi vicini: li svegliava di notte e li derubava, arrestato 35enne

Per lungo tempo ha reso la vita un inferno ai suoi vicini di casa. Ha perseguitato gli anziani coinquilini del primo e terzo piano del suo condominio, costringendoli a cambiare le loro abitudini quotidiane e persino a temere di uscire di casa. È successo a San Nicola La Strada, dove i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 35enne del posto con l’accusa di atti persecutori, minacce e tentato furto.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il comportamento dell’uomo rientra in un contesto di atti intimidatori e violenti ripetuti nel tempo. Le vittime hanno subito danni alle porte d’ingresso delle loro abitazioni, continue interruzioni della fornitura di energia elettrica, causate da frequenti stacchi del contatore, e aggressioni verbali. Inoltre, come denunciato dalle vittime, l’uomo si divertiva a svegliarli nel cuore della notte urlando insulti, battendo il soffitto e il pavimento con sedie e bastoni per provocare forti rumori.

A seguito della denuncia, i carabinieri hanno organizzato un servizio di appostamento nel condominio e hanno sorpreso l’uomo mentre rubava gli zerbini dalle porte delle vittime, poco prima di rientrare in casa. Al suo arresto, i militari lo hanno trovato in possesso di una bomboletta spray urticante. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di una pistola, un fucile ad aria compressa con puntatore laser, un bastone per arti marziali e un coltello da caccia con lama da 23 cm. L’arrestato è stato trasferito nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.