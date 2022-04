In manette il fratello del boss della fazione casertana del clan Belforte. Si tratta di Guerruccio Della Ventura, che al culmine di una violenta lite con la convivente ha sfasciato l’abitazione di lei in via Galatina, a Caserta.

Caserta, sfascia l’abitazione della convivente: arrestato fratello del boss

Momenti di terrore ieri sera nella frazione San Clemente di Caserta. I carabinieri, giunti sul posto a seguito di una segnalazione, hanno sorpreso il fratello del boss ‘O Coniglio mentre distruggeva l’appartamento della convivente 37enne. La donna era da poco riuscita a scappare insieme ai figli della coppia sfuggendo alla furia distruttrice del malvivente.

Così come riporta Edizione Caserta, gli uomini della pattuglia del nucleo radiomobile della compagnia locale sono riusciti a bloccare e immobilizzare Della Ventura che è stato posto in stato di arresto e portato presso il comando provinciale per le formalità di rito. L’uomo ha seminato lo scompiglio nella tranquilla Via Galatina, mandando in agitazione anche residenti e automobilisti di passaggio. Per fortuna, però, non si registrano feriti.