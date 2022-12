Volevano festeggiare il compleanno di lei in hotel ma la notte romantica è finita in carcere. E’ quanto accaduto a una coppia di fidanzati di Acerra che ha aggredito gli agenti della Polizia Municipale di San Nicola la Strada e sfasciato alcuni elementi di arredo.

Caserta, il compleanno di due fidanzati finisce in carcere: aggrediti agenti della Municipale

Da Acerra la coppia era giunta lungo Viale Carlo III per festeggiare il compleanno all’interno di un hotel. Una notte romantica da coronare con momenti di passione. Tuttavia entrambi erano privi di documenti e così sono stati respinti dalla struttura ricettiva.

Senza perdersi d’animo, hanno abbandonato l’albergo e si sono recati in un bar per consumare cocktail e cicchetti. L’alcol, purtroppo, ha fatto il resto. In stato di alterazione psicofisica si sono presentati al comando della Polizia Municipale di San Nicola La Strada per chiedere aiuto. Con voci biascicanti hanno chiesto l’intervento dei Vigili per entrare in albergo senza documenti.

L’arresto

Gli agenti di Polizia municipale però hanno intuito lo stato di alterazione della coppia e hanno chiesto l’intervento della Polizia di Stato. Si è scatenato il caos. L’arrivo dei poliziotti ha fatto esplodere la rabbia dei due fidanzati, che hanno così aggredito gli agenti e messo a soqquadro il comando. Il ragazzo avrebbe anche dato una testata in una vetrata mandandola in frantumi e procurandosi una leggera ferita al capo. Una notte romantica finita con l’arresto e il processo per direttissima che verrà celebrato questa mattina. Dovranno rispondere entrambi di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamenti.