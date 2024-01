Risveglio tragico ieri mattina a Caserta, dove un uomo di 46 anni, Antonio Iaderosa, originario di Cervino, è stato trovato senza vita nel corso della mattinata in via Luigi Pirandello, zona Acquaviva.

Caserta, trovato morto in casa dalla mamma: Antonio aveva 46 anni

A fare la tragica scoperta è stata la madre. La donna si era preoccupata perché il figlio, da qualche giorno febbricitante, non si era fatto vedere nonostante fosse già mattina inoltrata.

È stata proprio la donna che, in evidente stato di agitazione, ha provveduto a segnalare l’episodio al servizio di emergenza del 118. Sul posto sono giunte due ambulanze che non hanno potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso dovuto a cause naturali. La salma sarà consegnata ai familiari per il rito funebre.