Casavatore prega per Antonio, il 25enne rimasto coinvolto in un grave incidente l’altro ieri notte, lungo la Circumvallazione esterna, nella zona di Casoria. Si trovava a bordo di una Smart quando, improvvisamente, una macchina non si sarebbe fermata allo stop e gli sarebbe andata contro alla massima velocità. La vettura con a bordo Antonio si è a quel punto ribaltata.

Casavatore prega per Antonio, vittima di un incidente stradale

Il giovane, residente a Casavatore, è attualmente in ospedale, presentando varie ferite: i familiari e conoscenti di Antonio continuano costantemente a pregare affinché Antonio si riprenda il prima possibile.