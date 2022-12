Non si placa l’escalation di rapine e furti nel periodo natalizio. Attimi di terrore quelli vissuti pochi giorni fa da una famiglia a Casavatore. Due balordi hanno puntato una pistola contro un automobilista sotto gli occhi dei figli.

Casavatore, pistola in faccia: genitori rapinati sotto gli occhi dei figli

Secondo quanto raccontato dalla moglie della vittima, Giuliana D.C., due giorni fa lei e suo marito erano fermi al distributore di benzina, in via Marconi, al confine con Arzano, per fare rifornimento di benzina quando sono sopraggiunti due uomini a bordo di una moto a volto coperto. I malviventi si sono affiancati alla macchina e hanno estratto una pistola puntando l’arma contro l’uomo.

L’automobilista però non aveva soldi con sé ma solo carta di credito. A quel punto i balordi hanno fatto scendere dall’auto la donna, seduta sul sedile passeggero, per spogliarla di tutti i soldi e dei preziosi che aveva. Solo dopo aver raccolto il bottino i due sono andati via facendo perdere le proprie tracce lungo le strade di Casavatore. La scena si è consumata sotto gli occhi attoniti dei figli. “I bimbi urlavano e piangevano. Ho avuto paura che mio marito venisse sparato per pochi euro – ha scritto la vittima su Facebook -. Purtroppo non ci sono controlli. Non fate benzina la note. O denunciamo e chiediamo più controlli, altrimenti a Natale rischiamo la vita”.