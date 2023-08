Spari durante una festa di compleanno. E’ l’agghiacciante episodio avvenuto nella serata del 29 agosto a Casandrino, in via Italo Svevo. Vittima di un raid di matrice criminale un ex amministratore comunale.

I criminali avrebbero aperto il fuoco contro l’auto della vittima e contro la sua abitazione. I colpi hanno raggiunto anche una dependance dove si trovavano in quel momento alcune persone presenti per festeggiare un compleanno. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.

Dopo il raid, un furgone è stato dato alle fiamme in via don Reverendo Migliaccio. Sul caso indagano gli agenti del commissariato di Frattamaggiore. Gli uomini della Polizia di Stato hanno subito accertato che il veicolo era stato rubato poche ore prima a Nola. Per gli investigatori la sparatoria e il furto del mezzo sono collegati.

Probabilmente i malviventi hanno prima rubato il furgone, poi lo hanno usato per mettere a segno il raid ai danni dell’ex amministratore comunale secondo modalità tipiche della criminalità organizzata. Le indagini sono in corso per accertare l’identità dei responsabili e il movente dell’attentato.