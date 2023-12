Hanno rapinato due carabinieri allo sportello bancomat delle carte di credito e poi hanno usato il maltolto per pagarsi la benzina e piazzare qualche scommessa in un’agenzia della zona. Due persone, M.C., 45 anni, e R.D.V., 37 anni, sono finite in manette con l’accusa di rapina a mano armata. A eseguire l’operazione i carabinieri della locale tenenza di Casalnuovo.

Casalnuovo, rapinano due carabinieri mentre prelevano al bancomat: arrestati

Secondo quanto riporta Fanpage.it, i rapinatori sono entrati in azione allo sportello ATM di via Grimaldi mentre i militari in borghese stavano effettuando un’operazione al bancomat. Dopo aver puntato contro i malcapitati una pistola al petto, hanno derubato le vittime delle carte dei credito, dei contanti, dei cellulari e di altri effetti personali.

Dopo aver subito il colpo, i carabinieri hanno avviato subito le indagini e hanno ascoltato le testimonianze dei colleghi. Dopo aver visionato le immagini delle telecamere di vidoesorveglianza, gli investigatori, coordinati dalla Procura della Repubblica, sono riusciti a risalire all’identità dei due rapinatori, che sono stati arrestati.

I due sono pregiudicati. Risultano anche indagati in altri due procedimenti penali: il 37enne per una tentata rapina e il 45enne per minacce perpetrate nei confronti di un fruttivendolo con l’uso di un’arma.