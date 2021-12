Nella puntata di oggi 29 dicembre a Campania Oggi è intervenuto il sindaco di Casalnuovo, Massimo Pelliccia: “A Casalnuovo per le prime dosi siamo sull’85%, al 20% per le seconde dosi e al 10% circa sulle terze dosi. Sottolineo che tutti quelli che non credono nel vaccino sbagliano recando danni a tutta la comunità casalnuovese. Del resto anche in tema di restrizioni io cerco di non chiudere mai le scuole, i ragazzi hanno bisogno di contatto con amici e professori ma valuterò caso per caso. E poi sono dispiaciuto con l’Asl Napoli 2 nord perché poteva fare di più. Attraverso una lettera sottoscritta insieme ad altri cittadini dell’area abbiamo fatto presente la difficoltà dei nostri cittadini di recarsi verso Giugliano per sottoporsi ai tamponi. Avevamo fatto anche una proposta: ovvero creare una convenzione con le farmacie per alleggerire le code chilometriche nei pressi degli hub vaccinali.”

Il sindaco Pelliccia: “Non si possono calare dall’alto come se niente fosse questi grandi centri senza opere compensative”

Sulla sentenza dello svincolo autostradale per la realizzazione del centro Ikea: “Due sentenze tar e una di consiglio di stato hanno dimostrato quelli che erano gli impegni presi molti anni fa. Ikea doveva realizzare opere compensative a sostegno del centro commerciale nell’area interessata, ecco dunque il nocciolo sullo svincolo autostradale. Ma sono cose risalenti a 20anni fa.”