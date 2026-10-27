Casalnuovo, il prefetto convoca un tavolo tecnico sul tema dei rifuti

Una riunione per fare il punto su versamenti illeciti e contrasto ai fenomeni collegati. A Casalnuovo presso il Palazzo Salerno- Ancelotti di Casalnuovo, il prefetto di Napoli Michele di Bari ha convocato un incontro tecnico per fare il punto sulle azioni messe in campo e i risultati ottenuti. Il prefetto ha illustrato i dati delle operazioni svolte sulla prevenzione e repressione degli episodi di abbandono di rifiuti, grazie anche al lavoro svolto dal Generale Vadalà e Fabio Ciciliano.

Dopo aver ribadito la fermezza delle azioni di contrasto, il prefetto, registra la necessità di lavorare sull’educazione civica dei cittadini, per eliminare questa piaga.