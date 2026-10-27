Castel Volturno, superbonus su palazzi abusivi: sequestro da 37 milioni e 11 indagati

Maxi sequestro da oltre 37 milioni di euro a Castel Volturno, nel Casertano, per una presunta truffa legata al Superbonus 110%. La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha scoperto un sistema di crediti fiscali che sarebbero stati generati illecitamente attraverso lavori su quasi quindici edifici totalmente abusivi situati a Villaggio Coppola.

Il gip ha disposto il sequestro di denaro e beni per circa 30 milioni di euro alla Edil Tekno Consulting Group Spa e 7 milioni alla Costruttori Normanni Scarl. Undici gli indagati, tra cui imprenditori napoletani del settore edilizio e un ex assessore comunale di Aversa.

Superbonus 110% su palazzi abusivi a Castel Volturno: sequestro da 37 milioni e 11 indagati

Tra gli immobili coinvolti figura Palazzo Marina, ecomostro di otto piani e 104 appartamenti affacciato sul lungomare di Castel Volturno, già sequestrato nell’aprile 2025 nell’ambito di un’inchiesta per presunta lottizzazione abusiva.

Secondo gli investigatori della Guardia di Finanza e dei Carabinieri, gli indagati avrebbero utilizzato licenze edilizie del 1964 ritenute falsificate per ottenere le agevolazioni fiscali. Gli originali dei documenti non sarebbero stati trovati negli archivi comunali.

Inoltre, dalle immagini aeree degli anni Sessanta sarebbe emerso che alcuni fabbricati non erano ancora completati nel 1967, circostanza rilevante per verificarne la regolarità urbanistica. Le indagini proseguono per accertare le responsabilità e ricostruire l’intero sistema dei crediti fiscali contestati.