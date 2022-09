Non c’è pace per i cittadini dell’Area Nord di Napoli messi in ginocchio dai continui furti. A Casalnuovo di Napoli, un ladro dopo essersi introdotto in un garage privato, forzando la serranda, ha portato via una Vespa d’epoca, una 60c del ’66, caricandola in auto.

Casalnuovo, gli rubano una Vespa d’epoca: “Era di mio nonno, ridatemela”

“Si è introdotto dall’entrata delle scale forzando la porta principale ed è sceso giù nel garage per poi rompere il motore della serranda e aprirla. Vorrei tanto poterla ritrovare, a quella Vespa ci sono veramente molto affezionato perché è un ricordo di mio nonno a cui essa apparteneva”, racconta la vittima del furto che si è rivolto al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

“Esprimiamo la nostra solidarietà al sig. Antonio e gli daremo una mano a ritrovare la Vespa del nonno”, commenta Borrelli con il rappresentante territoriale del Sole che Ride Rosario Visone. “Avvengono troppi furti, in qualsiasi parte del territorio ed ad ogni ora del giorno e della notte, nessuno è più al sicuro. Serve subito, come stiamo chiedendo da tempo, un nuovo ed efficace piano sicurezza con una maggiore videosorveglianza e più agenti per le strade”.