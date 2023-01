Assalto armato in una sala scommesse a Casalnuovo, in provincia di Napoli. Stanotte, un gruppo di rapinatori ha fatto irruzione nel negozio di via Nazionale delle Puglie, seminando il panico tra i dipendenti.

Casalnuovo, assalto armato al centro scommesse: naso spaccato al dipendente

I malviventi, con volto travisato e armi in pugno, hanno immobilizzato con fascette di plastica uno dei presenti, per evitare che potesse allertare le forze dell’ordine, e poi lo hanno picchiato barbaramente fino a spaccargli il naso. Una guardia giurata, arrivata poco dopo, ha interrotto il raid e messo in fuga i rapinatori. Sul posto sono poi intervenuti i Carabinieri della Tenenza di Casalnuovo che, nel corso dei rilievi, hanno trovato in strada una revolver calibro 38 con 5 cartucce a salve nel tamburo. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica e identificare i balordi. Ancora sotto choc la vittima, che ha riportato la frattura del setto nasale. Restano ancora da quantificare i danni perpetrati al centro scommesse.