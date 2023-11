Durante il fine settimana del 24-25-26 novembre, il suggestivo borgo di Casal Velino, situato sulle rive del Cilento, si animerà in tre serate immerse nella vibrante tonalità del rosso vinaccia, dedicandosi alla musica e alla gastronomia di alta qualità in occasione della seconda edizione di Brumalia.

Casal Velino si tinge di rosso per la festa del vino

Quest’evento celebra le antiche festività romane, omaggiando le divinità Bacco e Cerere, simboli delle abbondanti mietiture e del nettare degli dei. Brumalia, legata storicamente ai rituali agricoli che segnavano il passaggio dall’autunno all’inverno, si estendeva per un intero mese, culminando nei giorni più brevi dell’anno con il solstizio d’inverno, simboleggiando la rinascita del sole.

In questo contesto, Casal Velino, rinomata località costiera dal forte richiamo turistico, dissipa il buio dell’inverno accendendo il suo borgo con un evento radicato nella storia e ricco di ambizioni. Il vino, arte culinaria, e tradizione si ergono come principali protagonisti, fungendo da ponte tra le profonde radici storiche della zona e la contemporaneità, come sottolineato dagli organizzatori. M

Mirando all’ambiente e alla sostenibilità, l’Associazione Vivimo_Casalicchio, in collaborazione con l’assessorato all’ambiente del Comune di Casal Velino, pianifica la piantumazione di 30 alberi per compensare l’emissione di CO2 durante le tre serate, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale a zero, come già realizzato con successo nella precedente edizione.”