È stato bloccato ed arrestato il 23enne che nel corso di un controllo alla circolazione stradale ha aggredito con una mazza in legno i carabinieri della locale Stazione. È accaduto nella serata di ieri in via Vaticale a Casal di Principe.

Casal di Principe, fermato senza assicurazione: prende a bastonate i carabinieri

I militari dell’Arma, dopo aver rilevato che un autovettura in sosta risultava priva di copertura assicurativa, hanno atteso l’arrivo del conducente per l’espletamento dei controlli previsti.

Alla richiesta dei documenti l’uomo, sopraggiunto dopo pochi minuti, con fare nervoso e intollerante verso i militari ha cominciato a insultarli e minacciarli estraendo, dal bagagliaio della sua autovettura, un bastone in legno con il quale ha cercato di più volte di colpirli.

Grazie all’intervento di una seconda pattuglia dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia l’uomo è stato clamato e accompagnato ai domiciliari, su disposizione della competente autorità giudiziaria. Dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale.

Foto: archivio