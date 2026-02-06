Casagiove, Tesla sfonda cavalcavia e precipita sui binari: paura vicino alla ferrovia

Paura questa mattina a Casagiove, dove una Tesla è precipitata dal cavalcavia della rete ferroviaria FS, finendo ribaltata nelle immediate vicinanze dei binari ferroviari. L’incidente stradale ha coinvolto una sola auto e ha reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Caserta.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

La squadra dei Vigili del Fuoco, partita dalla sede centrale di Caserta, è giunta rapidamente sul posto nei pressi del cavalcavia ferroviario. I soccorritori hanno riscontrato che il veicolo, dopo aver sfondato le barriere di protezione, era precipitato al di sotto della struttura, ribaltandosi tra la vegetazione a ridosso dei binari.

Conducente soccorso e affidato al 118

Fortunatamente, il conducente non era rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. I Vigili del Fuoco hanno comunque provveduto ad assisterlo, realizzando un varco nella fitta vegetazione per consentirne il recupero in condizioni di sicurezza. L’uomo è stato poi affidato al personale sanitario del 118, che ha disposto il trasferimento in ospedale per accertamenti.

Recupero del veicolo e stop ai treni

Per il recupero dell’auto elettrica, è stato richiesto l’intervento di un’autogru proveniente dal Comando dei Vigili del Fuoco di Napoli. Durante le delicate operazioni di rimozione del mezzo, si è resa necessaria la temporanea interruzione della linea ferroviaria, per garantire la sicurezza dei soccorritori e del traffico ferroviario. Le cause dell’incidente sono ora al vaglio delle autorità competenti. L’episodio ha causato disagi alla circolazione ferroviaria, ma fortunatamente non si registrano conseguenze gravi per il conducente.