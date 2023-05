Hashish e cocaina nascosta in un rudere disabitato a Bellona, in provincia di Caserta. È quanto hanno scoperto i Carabinieri della stazione di Vitulazio. Il blitz è avvenuto la scorsa notte dopo aver notato 3 giovani con fare sospetto allontanarsi con fare sospetto da una delle stradine senza uscite dove erano presenti solo case disabitate e diroccate.

Casa abbandonata nel casertano utilizzata come deposito della droga: 3 arresti

Insospettiti hanno effettuato un rapido sopralluogo trovandosi di fronte al cancelletto d’ingresso di uno dei ruderi, chiuso con un lucchetto nuovo. I carabinieri hanno sorvegliato la zona per alcuni minuti, fino a quando hanno visto sopraggiungere due ragazzi, uno dei quali si è avvicinato al cancello e con le chiavi in suo possesso lo ha aperto. Subito fermati e identificati sono stati perquisiti, così come i locali dello stabile, dove sono stati rinvenuti, occultati in un mobile in legno, 28 panetti di hashish, 82 involucri contenenti cocaina, due coltelli ed un taglierino.

Successivamente i carabinieri hanno esteso la perquisizione anche alle abitazioni dei fermati trovando, in una delle due, un terzo complice che, alla vista dei militari ha lanciato dalla finestra un marsupio contenete euro 333,50 in contanti e 4 stecche di hashish.

Lo stupefacente recuperato, per un totale di circa 3 Kg, oltre a 4 smartphone e vario materiale per il confezionamento delle dosi, è stato sottoposto a sequestro.

I tre ragazzi, rispettivamente di 18, 21 e 22 anni sono stati arrestati e dovranno rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.