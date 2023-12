È stata prorogata la carta Dedicata a Te, la misura pensata per aiutare le famiglie in difficoltà. Coloro che non erano riusciti a ritirare la carta o che non hanno effettuato la prima transazione entro il 15 settembre, avranno ancora tempo per attivare e disporre dal 15 dicembre della card con 382,50 euro.

Carta Dedicata a te, c’è la proroga: 382,50 euro (più bonus benzina)

Somma alla quale ora si aggiungono i 77,20 euro da destinare all’acquisto di beni alimentari o di carburante. I criteri fissati dal ministero sono stati i seguenti: la soglia Isee, la residenza in Italia, ma anche l’esclusione di tutti coloro che ricevono già un qualche tipo di sostegno al reddito. Con priorità per i nuclei composti da almeno tre persone e con minorenni.

Come ottenerla

Chi è iscritto all’anagrafe comunale ed ha un ISEE non superiore ai 15mila euro sarà identificato dall’INPS e dai Comuni. I beneficiari riceveranno una conferma dell’assegnazione della carta Dedicata a te e le indicazioni per il ritiro della stessa presso gli Uffici Postali di tutta Italia.