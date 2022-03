Aumenta il costo dei carburanti in Italia. Questa settimana, ha rilevato il Mite, il prezzo medio della benzina sfiora al self service 1,870 euro al litro, in rialzo di quasi 2 centesimi.

Caro carburante, prezzi alle stelle per fare il pieno: la benzina sfiora i 2 euro

In dettaglio, la verde è salita nel corso della settimana a 1,869 euro al litro, con un rialzo di 1,89 centesimi. Il diesel, sempre nella media nazionale al self service, ha invece superato 1,740 euro al litro, in rialzo in questo caso di 1,81 centesimi. Per il gasolio da riscaldamento l’aumento è di quasi 5 centesimi al litro a 1,565 euro al litro.

L’analisi delle città più care

Altroconsumo ha analizzato i prezzi alla pompa nelle principali città italiane per la modalità di rifornimento “self”. In alcune città si nota che il costo è rimasto sostanzialmente invariato. E’ il caso di Bari, Firenze, Roma e Torino.

In rialzo il costo della verde a Bologna (1,8998 euro al litro) e a Milano (1,8933 euro al litro), che sfiora i due euro al litro. Più contenuta, invece, la crescita del prezzo a Napoli, pari a 1,864 euro al litro.

Per quanto concerne la modalità servito, cinque città il prezzo della verde è già superiore alla soglia dei 2 euro: Bari, Bologna, Firenze, Milano e Torino. Mentre a Napoli e a Roma il costo della benzina è ancora al di sotto dei due euro al litro (1,977 euro al litro a Napoli, 1,9637 euro al litro a Roma).