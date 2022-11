Trenta miliardi di euro da spalmare in un anno per mettere in sicurezza famiglie e imprese dal caro bollette. Ad annunciare le risorse messe in campo per combattere l’aumento dei prezzi è la premier Giorgia Meloni, ieri, in conferenza stampa, dopo che in Consiglio dei Ministri è stata approvata la Nadef e dato il via libera all’emendamento (al dl Aiuti ter) per nuove concessioni per l’estrazione di gas.

Caro bollette, quali aiuti sono previsti per le famiglie nel decreto del Governo

I primi dieci miliardi verranno investiti quest’anno mentre nel 2023 è previsto un finanziamento per 21 miliardi di euro. “Concentreremo le risorse a disposizione per aiutare gli italiani a far fronte all’aumento del costo dell’energia, senza disperdere risorse in bonus inutili“, ha avvertito Meloni.

Il dl Aiuti prenderà forma alla fine della settimana, dopo la missione di Meloni in Egitto per la Cop27. Metà delle risorse serviranno per crediti di imposta (si stima circa 4,5 miliardi). Un miliardo per il taglio delle accise. Altri 4 miliardi di euro circa per coprire gli acquisti del gas stoccato dal Gse, che non sarà più obbligato a rivenderlo entro il 2022. Sarà abbassato al 90% il superbonus ed è in vista una revisione del Reddito di cittadinanza.