Addio ai Bonus, arriva la conferma di Giorgia Meloni

“Addio ai bonus, sono inutili”. Sono queste le parole pubblicate sui social dal neo presidente del consiglio, Giorgia Meloni. L’approccio del nuovo governo, guidato dalla leader di Fratelli d’Italia, per fronteggiare il caro energia e l’inflazione cambia rispetto al precedente esecutivo e punta a misure diverse dai bonus.

Addio bonus, la conferma di Giorgia Meloni

In un post su Facebook, la presidente del Consiglio si è soffermata su quanto deciso in Consiglio dei ministri sulla Nadef, oltre che sulle misure che serviranno per fronteggiare il caro energia. “Il governo ha giurato il 22 ottobre e in meno di due settimane ha raggiunto due obiettivi importanti – scrive la presidente del Consiglio sui suoi social – liberare oltre 30 miliardi di euro (9,1 miliardi per il 2022 e 21 miliardi per il 2023) per mettere in sicurezza famiglie e imprese dal caro bollette e compiere il primo passo sul fronte della sicurezza energetica nazionale”.

“Concentreremo le risorse a disposizione per aiutare gli italiani a far fronte all’aumento del costo dell’energia, senza disperdere risorse in bonus inutili“, attacca poi la leader di Fratelli d’Italia. Il riferimento, ovviamente, è ai governi precedenti e a quella che è stata definita da più parti “politica dei bonus”. Le misure “gratuite”, tra l’altro, erano più che presenti anche nel programma del centrodestra alle elezioni.