Carnevale, evento da “Rossopomodoro”: festa e gusto al parco “Grande Sud”

Giugliano si prepara a festeggiare il Carnevale in modo indimenticabile. Lunedì 16 febbraio, la pizzeria Rossopomodoro situata al Parco Commerciale Grande Sud trasformerà i suoi spazi in un regno di divertimento per grandi e piccini.

Dalle ore 19:30 alle 22:30, un’esplosione di colori, risate e sapori accoglierà le famiglie per una serata dove la tradizione napoletana incontra la magia delle maschere.

Un programma ricco di magia e sorprese

Rossopomodoro ha pensato a tutto per far vivere ai bambini un’esperienza da favola mentre i genitori si godono il meritato relax. Ecco cosa troverete: spettacolo di magia: Trucchi incredibili che lasceranno a bocca aperta il piccolo pubblico. Manipolazione di palloncini: sculture colorate create sul momento per tutti i bambini. Area playground: Divertimento in totale sicurezza per scatenarsi tra giochi e percorsi. Specchio selfie: Per immortalare i vostri costumi più belli con scatti divertenti e istantanei. Tante altre sorprese: Animazione e intrattenimento continuo per tutta la durata dell’evento.

Gusto e flessibilità per i grandi

La serata è pensata per essere piacevole anche per i genitori. Rossopomodoro offre la massima libertà di scelta: Menù di Carnevale: Per chi vuole immergersi totalmente nei sapori della festa con le specialità tipiche della nostra cucina o formula Spritz: Non avete voglia di una cena completa? Potete accomodarvi e godervi un ottimo Spritz o un drink, stuzzicando qualcosa mentre i bambini si divertono a pochi metri da voi.

COMUNICATO STAMPA

Contatti: 0812772505 – 3316921208