Arresto con sorpresa a Carinola, dove i Carabinieri della locale Stazione, con il supporto delle unità cinofile del Nucleo Carabinieri di Sarno, hanno scoperto 14 grammi di cocaina nascosti all’interno di una bambolina matrioska. A finire nei guai un 38enne già sottoposto agli arresti domiciliari per detenzione e spaccio di stupefacenti.

Carinola, droga nascosta in una matrioska: 38enne arrestato dai Carabinieri

L’operazione è scattata nelle prime ore della mattinata odierna, nell’ambito di un servizio coordinato finalizzato al contrasto dello spaccio di droga. Da alcuni giorni i militari dell’Arma avevano notato movimenti sospetti nei pressi dell’abitazione dell’uomo, decidendo così di procedere a una perquisizione domiciliare.

Grazie anche al fiuto del cane antidroga “Thelma”, i Carabinieri hanno rinvenuto la cocaina già suddivisa in dosi pronte per la vendita, insieme a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Tutto è stato sequestrato.

Alla luce degli elementi raccolti, il 38enne è stato nuovamente arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Dopo le formalità di rito, è stato ricondotto nella propria abitazione, dove è rimasto agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.