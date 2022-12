Momenti di paura a Cardito. Questa mattina i Carabinieri della compagnia di Caivano sono intervenuti in piazza Santa Croce per il rinvenimento di un ordigno inesploso. La bomba pesava circa 3 kg ed era ripiena di polvere, chiodi e bulloni.

Cardito, rinvenuta bomba di tre chili in piazza

Secondo quanto spiegano le forze dell’ordine, l’ordigno sarebbe stato piazzato da ignoti davanti un’attività di noleggio auto. I militari della stazione di Crispano e gli Artificieri del nucleo investigativo di Napoli hanno disinnescato la bomba pochi minuti fa. Per fortuna non si sono registrati incidenti ma l’esplosione avrebbe potuto provocare gravi conseguenze anche tra i passanti per la composizione del “pacco” esplosivo, che aveva al suo interno anche chiodi e bulloni.

Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice dell’evento. Dalle prime ipotesi potrebbe trattarsi di un atto intimidatorio della criminalità organizzata nell’ambito del racket imposto ai commercianti della zona. Il “pizzo” è una delle attività illegali più diffuse nell’area nord, in particolare in corrispondenza delle festività, quando i clan estorcono danaro ad imprenditori e negozianti.