Torna la paura a Cardito. Nella notte i residenti di via I maggio sono stati svegliati di soprassalto dal rumore di una sparatoria. Una raffica di proiettili ha danneggiato le saracinesche di due locali commerciali: una pizzeria e un centro gomme. Fortunatamente non risultano feriti, ma al momento gli autori del raid non sono stati individuati.

Allertati da alcune segnalazioni anonime giunte al 112, si sono recati sul posto questa mattina i carabinieri della compagnia di Caivano. I militari – che si stanno occupando delle indagini insieme al nucleo investigativo di Castello di Cisterna – hanno rivenuto e sequestrato sul manto stradale 10 colpi calibro 7,62×39.

Non risultano dichiarazioni da parte dei titolari delle due attività colpite, ma la dinamica farebbe pensare a un atto dimostrativo legato ad ambienti camorristici.

Spari in via I maggio a Cardito: non è la prima volta

Non è la prima volta che i carabinieri intervengono in via I Maggio per la segnalazione di colpi d’arma da fuoco. Già lo scorso 30 maggio, ignoti esplosero diversi colpi d’arma da fuoco verso quattro auto che erano all’interno di un concessionario all’angolo con via della Repubblica. Nella stessa notte, i carabinieri di Afragola intervennero lungo il poco distante Corso Meridionale per dei per alcuni spari all’indirizzo di un edificio privato.