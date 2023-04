Irruzione per errore a casa del questore di Roma, Carmine Belfiore. A Ostia i Carabinieri hanno sfondato la porta del suo appartamento convinti che l’abitazione da dover essere “liberata” appartenesse ad una studentessa Roma.

Carabinieri sfondano la porta per uno sfratto e si ritrovano in casa del questore

Come anticipa Repubblica, la giovane ha ereditato la casa della nonna, che però era stata occupata dall’inquilino, che ci viveva senza pagare l’affitto. Affinché la ragazza potesse entrare in possesso dell’appartamento si è reso necessario uno sfratto.

La studentessa si è quindi recata sul posto insieme all’ufficiale giudiziario, a un fabbro e alle forze dell’ordine, ma ricordava soltanto l’interno dell’abitazione e non quale fosse di preciso l’ingresso dell’appartamento. E da qui è nato l’imbarazzante equivoco.

Una volta sfondata la porta, la giovane non ha riconosciuto l’appartamento. Ma non è finita qui. La casa in cui era stata fatta irruzione era di proprietà di Carmine Belfiore, 62 anni, questore di Roma. L’errore, pare, non abbia portato a conseguenze: una volta compreso il malinteso, tutti sono usciti dall’abitazione e hanno proceduto a eseguire lo sfratto nell’appartamento giusto.