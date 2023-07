Palpeggiamenti, strusciamenti, persino un rapporto orale. Complici forse le temperature torride di questi giorni, sulla funicolare di Capri le telecamere hanno immortalato scene “bollenti” di cui sono stati protagonisti tre turisti. Due uomini e una donna.

Capri, rapporto orale a tre sulla funicolare: turisti sorpresi dalle telecamere

A segnalare l’increscioso episodio un lettore che ha inviato alcuni screen dei filmati a circuito chiuso al parlamentare Francesco Emilio Borrelli. “Ciao Francesco, nella funicolare di Capri – si legge – due uomini e una donna sono stati colti in atteggiamenti osceni davanti a tutti. Ci sarebbe anche un video delle telecamere. Non è questo il turismo che vogliamo”.

La scena si sarebbe consumata sotto gli occhi attoniti di altri passeggeri saliti in quel momento sulla funicolare. Dagli scatti si intuisce un rapporto orale: una donna con un cappellino è in ginocchio vicino a uno dei due uomini con i pantaloncini sbottonati. Le immagini hanno suscitato molte reazioni sul web. C’è chi si è indigna, ma anche chi la prende con ironia e commenta la vicenda con sarcasmo: E ci credo con quello che costano gli hotel a Capri sto poveri Cristi si so dovuti arrangiare sulla funicolare”.