Si chiama Luca Canfora, 51 anni, l’uomo trovato senza vita in mare a Capri, nello specchio d’acqua tra Marina piccola e i Faraglioni. È stato identificato grazie alla fede che portava al dito. Famoso costumista, era impegnato con la troupe del premio Oscar Paolo Sorrentino, che proprio in questi giorni sta lavorando sull’isola azzurra per il suo ultimo lavoro cinematografico.

Capri, identificato uomo morto in mare: è Luca Canfora, costumista di Sorrentino

La Procura di Napoli, coordinata dal pm Silvio Pavia, ha aperto un’inchiesta per far luce sulla morte del 51enne. In queste ore sono state sentite dalla Polizia, che indaga sul caso, molte persone per ricostruire le ultime ore dell’uomo. Nel frattempo sono state acquisite anche le immagini delle telecamere di sorveglianza di una vasta zona dell’isola.

Diverse sono le ipotesi formulate dagli inquirenti in merito alla misteriosa morte di Canfora: tra queste, figurano il suicidio e quella di un malore, ma anche di un‘onda anomala che avrebbe provocato una caduta dapprima sugli scogli e poi in acqua. In queste ore gli investigatori della Squadra Mobile stanno cercando il telefono dell’uomo, finora risultato irreperibile.

Per chiarire le cause della morte la Procura di Napoli ha disposto l’autopsia che si terrà oggi. I poliziotti hanno ascoltato chiunque conoscesse l’uomo – amici e parenti – e secondo quanto emerso dalla testimonianze rese, negli ultimi giorni aveva manifestato segni di malessere psicologico.