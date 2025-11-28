A Capodrise i carabinieri della Stazione di Macerata Campania, in collaborazione con i colleghi dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere, hanno messo fine all’attività di spaccio condotta da un 22enne albanese senza fissa dimora e da un 19enne napoletano.

Capodrise, blitz in casa: trovati con droga e contanti. Arrestati due giovani

Da giorni i militari osservavano movimenti sospetti attorno a un appartamento della zona, seguendo con pazienza uomini e orari, segnando abitudini e brevi incontri che lasciavano poco spazio ai dubbi. La svolta è arrivata quando un potenziale acquirente è stato fermato subito dopo aver acquistato dello stupefacente. L’intervento ha dato conferma delle intuizioni investigative e ha spinto i carabinieri a procedere con una perquisizione domiciliare presso l’abitazione in uso ai due giovani.

Dentro l’appartamento, nascosti tra mobili e ripiani, i militari hanno trovato 43 grammi di crack già pronti alla vendita, 8 grammi di hashish, 150 euro in contanti, oltre a sostanza da taglio, quattro bilancini di precisione e tutto il necessario per confezionare le dosi. Al termine delle operazioni, e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, i due ragazzi sono stati tradotti alla casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.