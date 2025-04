Una scoperta inquietante è stata fatta dalla Polizia Municipale di Napoli nella zona di Capodichino, a pochi passi dall’aeroporto internazionale. Durante un controllo sulla regolarità dell’occupazione di un immobile, gli agenti delle Unità Operative IAES (polizia giudiziaria), UOTP (antiabusivismo) e Stella hanno notato un’autovettura sospetta parcheggiata tra via de Giaxa e viale Umberto Maddalena.

Capodichino, scoperto arsenale con Kalashnikov in un’auto parcheggiata

Dopo un’accurata verifica, il veicolo è risultato rubato e dotato di targhe clonate. Tuttavia, la vera sorpresa è arrivata quando i poliziotti hanno ispezionato il bagagliaio: in un doppiofondo ricavato nel vano destinato alla ruota di scorta, hanno rinvenuto un vero e proprio arsenale. All’interno erano nascosti un fucile d’assalto kalashnikov, tre pistole Beretta con matricole abrase, circa 400 proiettili di vario calibro e due caricatori compatibili con il kalashnikov. Le armi erano perfettamente oliate e conservate, pronte per l’uso.

Sul posto sono intervenuti anche gli specialisti della Scientifica della Questura di Napoli, supportati da unità cinofile per la ricerca di eventuali ordigni esplosivi, che fortunatamente non sono stati trovati. Oltre all’arsenale, le forze dell’ordine hanno posto sotto sequestro anche l’auto e l’area circostante. Le indagini sono ora in corso per risalire ai responsabili del possesso delle armi e per accertare se l’arsenale sia stato utilizzato in episodi criminali recenti.