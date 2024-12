Capodanno in piazza ad Aversa, De Michele: “Manca piano per la sicurezza pubblica”

“Ho letto l‘avviso pubblico per la selezione dello spettacolo da tenere nella notte tra San Silvestro e il Capodanno in piazza ad Aversa. Per sgomberare il campo da supposti intenti strumentali, faccio presente che allestire un cartellone di eventi per allietare i cittadini durante le festività natalizie è sicuramente una scelta positiva e condivisibile. Allo stesso tempo mi corre l’obbligo di chiedere al sindaco e alla giunta, nello specifico all’assessore al ramo, se è stato programmato il servizio d’ordine per garantire che in particolare il Capodanno in piazza si svolga assicurando la totale sicurezza e l’incolumità dei partecipanti. Gli ultimi episodi di cronaca hanno evidenziato come sia difficile tenere tutto sotto controllo nelle ore notturne, soprattutto nel fine settimana quando le strade del centro si riempiono di migliaia di giovani”.

Lo dichiara il consigliere comunale Mario De Michele. Il capogruppo de La Politica che serve non chiede alla squadra di governo di rinunciare a progetti ambiziosi, anzi con onestà intellettuale non nasconde di condividerne il senso nell’interesse dei cittadini, ma punta i riflettori su un problema reale, quello della sicurezza urbana, in occasione di un evento che molto probabilmente vedrà la partecipazione di migliaia di persone. De Michele pone gli amministratori una serie di legittimi interrogativi: “C’è un piano sicurezza? Ci sono gli uomini e i mezzi per allestire una task force in modo che tutto fili liscio? È stato avviato un confronto con la polizia municipale, i cui effettivi sono ridotti al lumicino e che già il 31 dicembre saranno chiamati ad un impegno straordinario visto che ormai da qualche anno le strade si riempiono di persone dalla tarda mattinata fino a poco prima del cenone? Dove si vuole installare il palco? È stato avviato un confronto con il prefetto e il questore? Credo – conclude il consigliere De Michele – che prima di predisporre eventi pubblici si debba garantire la sicurezza dei cittadini con una pianificazione e organizzazione impeccabile. Sul tema dell’ordine pubblico l’amministrazione non può lasciare spazio all’improvvisazione, le responsabilità sono in capo ai promotori. Mettano in campo tutte le misure necessarie per la buona riuscita delle iniziative”.

(Comunicato stampa)