Rose Villain, The Kolors, Enzo Avitabile, Arisa e Peppe Iodice. Sono i nomi che animeranno piazza Plebiscito, a Napoli, in occasione del concertone di Capodanno. Ieri, infatti, si è tenuta una conferenza stampa di presentazione in Sala Giunta al Comune di Napoli, in cui sono stati illustrati tutti gli eventi previsti tra 29 dicembre e primo gennaio.

Capodanno a Napoli: live in piazza con Arisa, The Kolors e Peppe Iodice

Una 4 giorni all’insegna della musica e della comicità. Ma anche tanto intrattenimento per i più giovani. Tra il 31 dicembre e il 1° gennaio, dalle 23.30 alle 6, spazio al dj-set a Colonna Spezzata, in piazza Vittoria, con un format Drop anni ’90 con Dj Cerchietto, Danilo De Santo, Irene Ferrara e il vocalist Goldie Voice. Ma anche: Soul Express, Bang! Nu Disco e Nu Funk made in Naples con Marvin&Guy, Pellegrino, Fantasie Safari, Mario Bianco&Gabriele Del Prete, Vincenzo Curcio B2b Mugman e Valerio Viglione.

Dalle 16 alle 20, sempre a Colonna Spezzata, ci sarà la Napoli jam Session a cura di Max Jovine, bassista dei 99 Posse, con 30 cantanti della nuova scena musicale napoletana. Tra gli ospiti, Andrea Tartaglia, Balbusea, Veronica Simioli, Antonio Marino, Collettivo N’Arte, Dario Sansone, Francesco Di Bella, Greg Rega, Helen Tesfazghi, Jovine, Peppoh, Simona Boo, Zulù, Fabiana Martone, Vesuviano.

Alle 18, il tradizionale concerto di musica classica, omaggio al maestro Roberto De Simone, “Natale a Napoli alla Corte di Carlo di Borbone” con l’orchestra La Nuova Polifonia diretta da Alessandro De Simone e il coro Ensemble Vocale.