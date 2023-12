Saranno sul palco di Sanremo, ma anche su quello che verrà allestito in piazza Plebiscito a Napoli, in occasione del Capodanno. Parliamo dei The Kolors, la band “made in Naples”, reduce dal successo del fortunato tormentone Italodisco ha accompagnato l’estate di tanti italiani. Saranno loro i protagonisti del 31 dicembre, insieme ad altri nomi importanti come Arisa, Jimmy Sax, Valentina Stella ed Enzo Avitabile con i suoi Bottari.

Capodanno ’24 a Napoli: concertone in piazza, tanta comicità e discoteca sul lungomare

Non solo musica, ma anche tanta comicità a Capodanno con Peppe Iodice, Biagio Izzo, Francesco Cicchella. Per l’Antivigilia è previsto, invece, un concerto delle nuove leve della scena rap napoletana: PLUG, MV Killa, Yung Snapp, Niko Beatz, Enzo Dong, Nto, lda, Vale Lamb. Tra i protagonisti anche Rose Villain, che si è esibita recentemente a Scampia in occasione del “Red Bull 64 Bars”.

Chi ha voglia di ballare, appuntamento il 31 notte sul lungomare con vari dj, che proseguirà fino al pomeriggio del giorno successivo. E poi ancora musica, ma di un genere diverso, nel complesso di San Domenico Maggiore, dove Roberto De Simone porterà il suo concerto come lo scorso anno.