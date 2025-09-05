Operazione della Guardia di Finanza contro la contraffazione. Nei giorni scorsi i militari del Comando Provinciale di Ascoli Piceno, nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica, hanno denunciato due imprenditori italiani di origini campane e sequestrato 52.000 prodotti contraffatti recanti il marchio “Rocco Barocco”, per un valore stimato di circa 3 milioni di euro.

Capi contraffatti “Rocco Barocco” per un valore di 3 milioni di euro: sequestri anche a Napoli

Le indagini hanno preso avvio dalla denuncia di un noto brand nazionale, che aveva segnalato la vendita di merce sospetta in un negozio di San Benedetto del Tronto. Le verifiche, affidate alla Compagnia di San Benedetto, hanno consentito di ricostruire una filiera di distribuzione estesa tra Marche, Abruzzo e Campania.

Il provvedimento di perquisizione disposto dalla Procura è stato eseguito in 13 diverse località, coinvolgendo 40 finanzieri. Sequestrati borse, scarpe, accessori e valigie. I due imprenditori sono stati denunciati per i reati di contraffazione e aggravanti connesse.